قالت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، إن المعارض الرمضانية في نواكشوط حققت الأهداف المرسومة لها، خاصة على صعيد تثبيت الأسعار وضمان تموين السوق بالمواد الأساسية.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة في ختام زيارة ميدانية أدتها لعدد من المعارض في ولايات نواكشوط الثلاث، شملت مواقع في نواكشوط الغربية والجنوبية والشمالية.

وأوضحت الوزيرة أن هذه المعارض شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وأسهمت في توفير مختلف المواد الغذائية، بما فيها اللحوم والألبان، مع التركيز على المنتجات الوطنية.

كما أشارت إلى أن بعض الأجنحة تقدم مواد بأسعار مخفضة تتراوح بين 15 و30 في المائة، في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان.

وثمّنت الوزيرة جهود الفاعلين في تنظيم هذه المعارض، خاصة فرق الرقابة الميدانية التي تتابع تموين الأسواق وتعمل على معالجة أي اختلالات، مشيدة بمستوى التنظيم والأجواء العامة التي تطبع هذه الفضاءات.