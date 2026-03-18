Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأربعاء, 18 مارس
24/24 :
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

انتخاب موريتانيا ممثلة لإفريقيا في ميثاق ميلانو للسياسات الغذائية

أحمدُ ولد الحسن

انتخبت رئيسة جهة نواكشوط، فاطمة عبد المالك، لتمثيل القارة الإفريقية في اللجنة التوجيهية لـميثاق ميلانو للسياسات الغذائية الحضرية، بعد حصولها على أعلى عدد من الأصوات، إلى جانب والي مدينة نيروبي.

وجاء هذا الاختيار عقب عملية تصويت استمرت نحو أربعة أسابيع على مستوى مختلف القارات، تم خلالها تخصيص مقعدين فقط للقارة الإفريقية ضمن اللجنة التوجيهية للميثاق.

وتضطلع اللجنة التوجيهية للميثاق، الذي يضم أكثر من 330 مدينة حول العالم، بعدة مهام من بينها تقديم المشورة لتنفيذ برامج الميثاق، وتمثيل المدن الأعضاء إقليمياً، ووضع خطط استراتيجية، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين المدن، ودعم الجهود الدولية في مجال السياسات الغذائية الحضرية.

Mauritel

موري نت
شاركها.

