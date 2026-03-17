أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اعتبار منتخب السنغال خاسرًا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، مع اعتماد فوز المغرب بنتيجة 3-0.

وقالت اللجنة، في بيان نشر على الموقع الرسمي للاتحاد، إن القرار جاء تطبيقًا للمادة 84 من لوائح المسابقة، عقب الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأوضحت أن سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن مخالفة المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، معتبرة أن الطعن المغربي كان مؤسسًا، ما أدى إلى إلغاء القرار السابق الصادر عن لجنة الانضباط.

وكانت الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي قد شهدت توقفًا مؤقتًا للمباراة، إثر احتجاج الجهاز الفني للسنغال على احتساب ركلة جزاء للمغرب بعد اللجوء لتقنية الفيديو، قبل استئناف اللعب لاحقًا.