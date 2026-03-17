قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية انتهاه إن برنامج “تضامنية رمضان” يستهدف نحو 10 آلاف أسرة، في إطار دعم الفئات الأكثر هشاشة خلال شهر رمضان.

وأضافت في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، خلال زيارة لمقر الشركة الموريتانية للبريد “موريبوست”، أن البرنامج يركز على الفئات الأكثر هشاشة، من بينها مرضى الفشل الكلوي وذوو الإعاقة والنساء معيلات الأسر، مشيرة إلى أن كل أسرة تستفيد من 50 ألف أوقية قديمة.

وأوضحت أن هذه المبادرة تُنفذ عادة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، مشيرة إلى توسيع شبكة مؤسسات التحويل النقدي لتسريع صرف المساعدات إلى المستفيدين في مختلف الولايات.

وأكدت أن العملية تتزامن مع صرف دعم لنحو 7 آلاف من مرضى الأمراض المزمنة، وأن التوزيع مستمر في جميع الولايات، لضمان إيصال الدعم في أسرع وقت ممكن.