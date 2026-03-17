أعلنت الشرطة النيجيرية، مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا وإصابة 108 آخرين، أمس الاثنين، في هجمات متعددة يُشتبه أنها انتحارية بمدينة مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو شمال شرق البلاد.

ووقعت التفجيرات في عدة مواقع داخل المدينة، من بينها مكتب بريد وسط مايدوغوري وسوق الاثنين، إضافة إلى المستشفى التعليمي لجامعة مايدوغوري وحي كاليري، بحسب مصادر أمنية وسكان.

وقالت الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير إلى تنفيذ الهجمات من طرف انتحاريين مشتبه بهم، دون تحديد الجهة المسؤولة، مؤكدة تعزيز الانتشار الأمني في المدينة وفتح تحقيق في الحادث.

ويرى مراقبون أن توقيت الهجمات ونمطها يحملان بصمات جماعة “بوكو حرام” وتنظيم “داعش” في غرب إفريقيا، خاصة مع تحذيرات الجيش من تصاعد التهديدات الانتحارية مع اقتراب نهاية شهر رمضان.