توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة العامة للطقس يوم غد الأربعاء بامتداد منخفض حراري على جنوب شرق البلاد، ما سيؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على المناطق الجنوبية.

وأضافت الهيئة أن الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية على شرق وجنوب شرق موريتانيا، مع تأثر الرؤية بفعل الأتربة في هذه المناطق، بينما ستكون شمالية غربية على باقي التراب الوطني.

وأوضحت أن السماء ستكون قليلة الغيوم إلى غائمة على غرب ووسط البلاد، في حين ستشهد مدينة نواكشوط رياحا ضعيفة إلى معتدلة شمالية غربية، مع سماء قليلة الغيوم إلى غائمة.