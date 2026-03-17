أعلنت رئاسة الجمهورية انه بموجب مرسوم صادر اليوم وبناء على اقتراح من الوزير الأول تم تعيين السادة التالية أسماؤهم:

• وزيرا للصحة: أتيام التجاني

• وزيرا المعادن والصناعة: الدي ولد الزين

• وزيرا للزراعة والسيادة الغذائية: محمدو ولد أمحيميد