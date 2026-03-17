الثلاثاء, 17 مارس
24/24 :
- الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة جنوب موريتانيا غدا
- مرسوم رئاسي يقضي بتعديل جزئي في الحكومة الموريتانية
- اللجنة الوطنية للأهلة تدعو إلى تحري هلال شهر شوال مساء الخميس
- وزارة الداخلية تطلق خطة لتأمين أسواق نواكشوط خلال عيد الفطر
- بعثة من وزارة الخارجية تلتقي الجالية الموريتانية في كندا
- وزير المالية: 9 مليارات و700 مليون أوقية إيرادات ضريبية بداية 2026
- محكمة نواكشوط الغربية تقضي ببراءة ولد غده من جميع التهم
- موريتانيا تنفي احتجاز إرهابيين لجنود ماليين في أراضيها