الخميس, 19 مارس
تشاد: 17 قتيلا في هجوم بطائرة مسيرة قرب الحدود مع السودان

محمد الهادي
جنود تشاديون خلال انتشار أمني

أعلنت الحكومة التشادية أن هجومًا بطائرة مسيّرة عبر الحدود من السودان، أمس الأربعاء، أسفر عن مقتل 17 مدنيًا في بلدة تيني، أثناء حضورهم مراسم جنازة.

وذكرت مصادر محلية، بحسب رويترز، أن الهجوم استهدف تجمعًا داخل منزل خلال مراسم عزاء، حيث وقعت ضربتان جويتان، ما أدى إلى سقوط قتلى بينهم أطفال كانوا في محيط المكان، في وقت لم تتضح فيه الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وفي السياق ذاته، وضعت السلطات التشادية الجيش في حالة تأهب قصوى، وأمر الرئيس محمد إدريس ديبي بالرد على أي هجوم جديد، مع تعزيز الانتشار الأمني على الحدود، وإمكانية تنفيذ عمليات داخل الأراضي السودانية.

وكانت تشاد قد أغلقت حدودها مع السودان في وقت سابق، على خلفية توغلات جماعات مسلحة وطائرات مسيّرة، في ظل تزايد تداعيات النزاع السوداني على المناطق الحدودية.

