نعت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي اليوم الجمعة، العلامة محمد الحسن ولد أحمد الخديم شيخ محظرة التيسير، الذي أعلنت وفاتة الأربعاء الماضي.

وقالت الوزارة، إن شيخ محظرة التيسير، “لبّى نداء ربه بعد عمر حافل بخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية واللغوية، تدريسا وتأليفا وتربية وتخريجا لأجيال من أهل العلم.”

وأضافت: “لقد كان الفقيد من أعلام المحظرة الشنقيطية البارزين، أفنى حياته في التعليم والتأليف وبناء العلماء، وخلف تراثا علميا وتربويا واسعا، وأثرا باقيا في تلاميذه ومحبيه؛ وإن رحيله لفقد للعلم وأهله، وثلمة في صرح نظامنا المحظري العريق.”

وتقدّمت الوزارة، “بأصدق التعازي وأخلص المواساة إلى أسرته الكريمة، وتلاميذه، ومحبيه، وإلى علماء بلادنا وأمتنا.”