أصدرت السلطات الموريتانية تعميما إداريا يلزم الجهات الأمنية والإدارية بعدم تحصيل إتاوات من المسافرين الذين يستخدمون العبارة التي تنقل المسافرين بين ضفتي نهر السنغال، وتربط موريتانيا بالسنغال، وفق مصدر لصحراء ميديا.

وشدد التعميم على حظر تحصيل هذه الإتاوات، بعد مطالب متكررة من مسافرين بإلغائها، قائلين إنها أضافت أعباء مالية على تنقلهم، وإن بعض الرسوم المفروضة عليهم لا تستند إلى مبررات واضحة.

وتعد العبارة وسيلة نقل للمسافرين بين الضفتين، وتستخدم في حركة التنقل اليومية بين موريتانيا والسنغال، كما ترتبط بها حركة تجارية واجتماعية في المناطق الواقعة على جانبي النهر.