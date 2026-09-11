تعمل موريتانيا والمغرب على إنشاء منطقة صناعية مشتركة بمساحة 800 هكتار، قال مسؤول موريتاني خلال الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي لتكنولوجيات الإنتاج والصناعات الميكانيكية والمعدنية والإلكتروميكانيكية «SISTEP IMME» المقام في الدار البيضاء.

وقال الشيخ سيدي محمد ولد أحمدو، المدير العام للصناعة بوزارة المناجم والصناعة الموريتانية، إن العمل جار على إنشاء المنطقة الصناعية المشتركة، مشيرا إلى أن الشركات المغربية ستكون لها الأولوية في إقامة مشاريع داخلها، مع تمتعها بالحقوق نفسها الممنوحة للشركات الموريتانية، وألا تصنف استثماراتها في المنطقة على أنها استثمارات أجنبية.

وأضاف أن المنطقة ستوفر، بحسب المشروع، صلة مباشرة بالأسواق الأوروبية عبر المغرب.

ووصف المسؤول المنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها بأنها ستكون «الأكبر في أفريقيا»، من دون أن يذكر تفاصيل عن موعد إنشائها أو حجم الاستثمارات المرتبطة بها.

وتشارك موريتانيا في المعرض المقام في الدار البيضاء، الذي يستمر حتى 12 سبتمبر أيلول، بوصفها ضيف شرف، إلى جانب شركات وأجنحة دولية.

وقال عبد الحميد الصويري، رئيس الفيدرالية المغربية للصناعات الميكانيكية والمعدنية والإلكتروميكانيكية، إن المباحثات مع الجانب الموريتاني تناولت أيضا إنشاء شركات مشتركة وتهيئة المنطقة الصناعية بما يدعم الشركات في دخول الأسواق الأفريقية، خصوصا في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

وتشارك في المعرض شركات متخصصة في التكنولوجيات الصناعية والسلامة الصناعية والصناعة 4.0، فيما قال المنظمون إن أكثر من 6500 مهني يزورون الدورة الحالية.

ووقعت الفيدرالية المغربية خلال المعرض اتفاقيتين، الأولى مع «Cluster Maintenance 4.0» لتسريع الرقمنة وتطوير الصيانة التنبؤية، والثانية مع «MWC» لتعزيز المناولة الصناعية المحلية وسلاسل التوريد ذات القيمة المضافة.

كما جرى خلال افتتاح المعرض تكريم ثلاث شركات في مجال الوقاية وإدارة مخاطر السلامة المهنية، هي «AtlantaSanad Assurance» و«JESA» و«Holcim Maroc»