لد اجاي يتفقد منشآت صحية ومشاريع للمياه والصرف الصحي في نواكشوط

يبدأ الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي، السبت، زيارة تفقدية لمنشآت صحية وخدمية في نواكشوط تستمر يومين، بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق برنامج الزيارة.

ويتضمن برنامج اليوم الأول زيارة عدد من المراكز الصحية في مقاطعات لكصر وتيارت ودار النعيم وتوجنين والرياض والميناء وعرفات، إضافة إلى ملعب الميناء والقاعة متعددة الرياضات في عرفات.

ويشمل البرنامج أيضا المركز الوطني للأنكولوجيا وتوسعة مركز الاستطباب الوطني في تفرغ زينه، إلى جانب محطة في وزارة الصحة وساحة عمومية قبالة قصر المؤتمرات القديم.

ويخصص اليوم الثاني لزيارة منشآت مرتبطة بالمياه والصرف الصحي، تشمل بركتي الترحيل وتازر، ومحطة المياه في القطب الشمالي، ومشروع الصرف الصحي في القطب «أ»، ومحطة المياه ضمن مشروع توسعة إديني، قبل زيارة معلمة نواكشوط.