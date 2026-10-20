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عمدة تفرغ زينة: برنامج تنمية نواكشوط انعكست إيجابا على المواطنين

أحمدُ ولد الحسن

قال عمدة تفرغ زينة، الطالب عبد الرحمن المحجوب، إن الزيارات الحكومية الميدانية الأخيرة أظهرت حجم الإنجازات التي تحققت في إطار تنفيذ برنامج تنمية مدينة نواكشوط، وما باتت توفره من خدمات مباشرة للمواطنين.

وأضاف العمدة، في تصريح صدر اليوم الاثنين، أن الزيارات التي قام بها الوزير الأول المختار أجاي رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، مكنت من الاطلاع عن قرب على عدد من المنشآت والمرافق العمومية التي دخلت مرحلة التشغيل، في مجالات الماء والصحة والتعليم والطرق والبنى التحتية.

وأوضح أن المحطات التي شملتها الزيارات في مقاطعة تفرغ زينة عكست، وفق معاينته، مستوى الاستفادة من المشاريع المنجزة، مشيرا إلى ارتياح السكان لما وفرته من خدمات، وما أحدثته من أثر على حياتهم اليومية.

وأشاد عمدة تفرغ زينة بالإنجازات المتحققة ضمن برنامج تنمية مدينة نواكشوط والبرامج والتدخلات الحكومية الأخرى، معتبرا أنها أسهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز استفادتهم من المرافق العمومية.

ودعا العمدة، بهذه المناسبة، إلى مواصلة تنفيذ البرامج التنموية وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من التحولات في مختلف المجالات.

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