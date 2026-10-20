أعلنت شركة شنقيتل للاتصالات عن تحديث شبكتها في مدينتي روصو وكيهيدي، بهدف تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت وتعزيز استقرار الشبكة وكفاءتها.

وقالت الشركة إن العملية تشمل تطوير البنية التحتية والتجهيزات التقنية، بما يسهم في رفع مستوى أداء الشبكة وتحسين موثوقية الخدمات المقدمة للمشتركين، في ظل تزايد الطلب على خدمات الاتصال والإنترنت.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامجها لتحديث بنيتها التحتية وتطوير خدماتها في مختلف مناطق موريتانيا، ومواكبة التحول الرقمي من خلال الاستثمار في الشبكات والتقنيات الحديثة.

وأكدت شنقيتل استمرار جهودها الرامية إلى الارتقاء بجودة خدماتها وتحسين تجربة المشتركين، بما يستجيب لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.