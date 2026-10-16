موريتانيا.. 19 مليار دولار من البنك الدولي لدعم قطاع المعادن

، في إطار توجه يستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع وتطوير سلاسل القيمة المعدنية، بالتوازي مع إبرام اتفاقية شراكة وطنية مع موريتانيا.

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن خطة لزيادة دعمها لقطاع المعادن والخامات في موريتانيا خمسة أضعاف، ليصل إلى

وتهدف الشراكة إلى وضع إطار استراتيجي مشترك للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية التي تزخر بها موريتانيا، والاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير سلاسل قيمة معدنية منخفضة الانبعاثات، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل جديدة.

وتعتمد خطة البنك الدولي على الجمع بين التمويل المباشر وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، بهدف توسيع الاستثمارات في قطاع المعادن والخامات وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.

وتندرج الشراكة مع موريتانيا ضمن مبادرة أوسع تشمل اتفاقيات مماثلة مع سبع دول أخرى، هي الأرجنتين وبوليفيا ومصر والهند وكازاخستان وملاوي وزامبيا، بهدف تحديد الأولويات الوطنية ووضع إصلاحات قابلة للقياس من شأنها زيادة الاستثمار في قطاع التعدين.

البنك الدولي يعلن عن دعم لقطاع المعان