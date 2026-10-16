منسقية أحزاب الأغلبية تختار ممثليها في لجنة الإشراف على الحوار

أعلنت منسقية أحزاب الأغلبية والأحزاب الداعمة للرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اعتماد ممثليها في لجنة الإشراف على الحوار الوطني، حيث تم اختيار رئيس حزب الإنصاف، محمد ولد بلال مسعود، نائبا لرئيس اللجنة، إلى جانب سبعة أعضاء يمثلون أحزابا من الأغلبية.

وأوضحت المنسقية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن اعتماد التشكيلة جاء بعد اجتماعين تشاوريين لم يُسفرا عن توافق بشأن الأسماء المقترحة، مشيرة إلى أن ضرورة استكمال تشكيل اللجنة ضمن الآجال المحددة فرضت اعتماد معايير موضوعية للاختيار.

وأضاف البيان أن هذه المعايير استندت أساسا إلى الوزن الانتخابي للأحزاب، من خلال تمثيلها في الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، مع اعتماد عدد المستشارين البلديين معيارا للفصل في حالات التعادل، بما يضمن وضوح أسس الاختيار ومراعاة تكافؤ الفرص بين مكونات الأغلبية.

وضمت قائمة الأعضاء السبعة كلا من محمد يحيى ولد حرمه، النائب الأول لرئيس حزب الإنصاف، وعثمان صنكوط، نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، ومحمد ولد طالبن، رئيس حزب الإصلاح، ويعقوب ولد أمين، رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي.

كما شملت التشكيلة داود ولد أحمد عيشة، رئيس حزب نداء الوطن، وشيخنا ولد حجبو، رئيس حزب الكرامة، وفاله منت ميني، رئيسة حزب حوار.