أعلن نادي حافيا كوناكري الغيني أن محكمة التحكيم الرياضي (TAS) أصدرت، اليوم الجمعة، قرارا بإرجاء مباراتي الجماركالموريتاني وشباب بلوزداد الجزائري، ضمن الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لموسم 2026-2027، وذلك على خلفية الطعن الذي تقدم به النادي الغيني ضد قرار سابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأوضح النادي، في بيان نشره، أن المحكمة أمرت الاتحاد الإفريقي بتأجيل مواجهتي الذهاب والإياب بين الجمارك وشباب بلوزداد، اللتين كانتامقررتين يوم 17 أكتوبر الجاري ذهابا، وبين 23 و25 أكتوبر إيابا.

وأشار البيان إلى أن محكمة التحكيم الرياضي لاحظت أن قرار الاتحاد الإفريقي، الذي استند إلى اعتبار الواقعة قوة قاهرة، لم يتضمن أي تعليل،كما لفتت إلى أن الاستئناف الداخلي الذي تقدم به نادي حافيا أمام لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي في 16 سبتمبر 2026 لم يتلقَّ ردًا.

واعتبر النادي الغيني أن القرار يمثل خطوة مهمة لحماية حقوقه في مسار التقاضي، وضمان عدم تأثير استكمال المنافسات على نتيجة الحكمالنهائي المرتقب في القضية.

ويتمسك حافيا كوناكري باعتراضه على قرار الاتحاد الإفريقي القاضي بإعادة مباراة الإياب من الدور التمهيدي الأول أمام نادي الجماركالموريتاني، معتبرا أن عدم خوض الفريق الموريتاني مباراة الإياب في كوناكري يوم 11 سبتمبر 2026 لم يكن ناتجا عن قوة قاهرة، بل عن اختلالاتتنظيمية كان بالإمكان تفاديها، وفق ما أورده البيان.

وأكد النادي أن الإجراءات القانونية لا تزال متواصلة أمام محكمة التحكيم الرياضي، متعهدا بإطلاع جماهيره على المستجدات المتعلقة بالقضية.