وشارك في الاجتماع وزير الصحة الناها بنت مكناس، ومنسق وحدة تسيير المشروع، وممثلون عن المكتب الاستشاري ومجموعة العمرو السعودية، إضافة إلى ممثلي مجموعة القصبي السعودية، المقاول المنفذ للأشغال.

احتضنت وزارة الصحة اجتماعا خُصص لبحث أسباب التأخر المسجل في إنجاز مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز في نواكشوط، واستعراض الحلول الكفيلة بتجاوز العراقيل وتسريع وتيرة الأشغال.

وتناول الاجتماع مستوى تقدم الأعمال في المشروع، مع الوقوف على الأسباب المؤدية إلى التأخر في التنفيذ، ومناقشة الإجراءات المقترحة لمعالجة الصعوبات التي تعترض سير الأشغال، إلى جانب استعراض خطة عمل تهدف إلى تدارك التأخر المسجل وضمان تسريع وتيرة الإنجاز.

وأكدت وزيرة الصحة استعداد القطاع لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في تجاوز العقبات وتسريع استكمال المشروع.