قال منسّق الحوار الوطني في موريتانيا موسى فال، إن الأغلبية استكملت تعيين ممثليها في لجنة الإشراف على الحوار، فيما كانت :المعارضة بصدد استكمال تعيين ممثليها”

وأعرب في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، “عن أمله في تسوية هذه المسألة خلال الفترة القريبة المقبلة، حتى يتسنى تنصيب اللجنة ومباشرة مهامها”

وأشار إلى ” أن المرحلة العملية ستبدأ، بعد تنصيب لجنة الإشراف، بتشكيل ست لجان فرعية، تتولى الإعداد للورشات الحوارية الثماني عشرة وتحديد قوائم المشاركين في كل ورشة، وفق التمثيل المتفق عليه، على أن تنطلق النقاشات فور استكمال هذه الترتيبات”

وأضاف ” أن النقاشات ستستمر نحو شهر، تخصص خلاله الورشات لمناقشة القضايا والمحاور المحددة، قبل الانتقال إلى الجلسات الوطنية، التي يتوقع أن تستمر أربعة أيام تقريباً، تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتُعرض خلالها نتائج النقاشات ومخرجات الحوار”

وأوضح أن “هذه الجلسات ستشكل المحطة الختامية للعملية الحوارية، حيث يتم خلالها تثبيت النتائج والتوافقات التي توصل إليها المشاركون”