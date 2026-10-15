السنغال تتوقع عجزا في ميزانية 2027 بنحو تريليون فرنك أفريقي

أعلنت الحكومة السنغالية أن مشروع ميزانية 2027 يتضمن نفقات بقيمة 7363.7 مليار فرنك أفريقي (نحو 13 مليار دولار)، مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 6012.1 مليار فرنك، بعجز قدره 1351.7 مليار فرنك، يعادل 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية إلى 5044.6 مليار فرنك أفريقي، في إطار مساعيها لتعزيز موارد الدولة والحد من عجز المالية العامة.

ويتضمن مشروع الميزانية، الذي قُدم إلى البرلمان، رفع مخصصات برنامج التحويلات النقدية للأسر المستفيدة من «منح الأمن الأسري» إلى 140 مليار فرنك أفريقي، مقارنة مع 70 مليارا في السابق.

وتعتزم الحكومة توجيه الإنفاق أيضا إلى دعم الإنتاج المحلي والتوظيف والاستثمار، ضمن أجندة التحول الوطني «السنغال 2050»، مع السعي إلى ضبط النفقات وتحسين تحصيل الضرائب.