موريتانيا.. تخصيص النقل المجاني لنحو 10 آلاف طالب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتانية أن 9926 طالبا من المسجلين في السجل الاجتماعي للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر» سيستفيدون من النقل الحضري المجاني، بينهم 9762 في نواكشوط و164 في نواذيبو.

وقالت الوزارة، في إعلان الخميس، إن قوائم الطلاب المعنيين سُلّمت إلى مندوبية «تآزر» وشركة النقل العمومي، داعية المستفيدين إلى استكمال إجراءات الحصول على اشتراكاتهم.

وأضافت أن جميع طلاب التعليم العالي يمكنهم الاستفادة من النقل المخفض عبر الشبكة الجامعية التقليدية مقابل اشتراك شهري يبلغ 5000 أوقية قديمة، على أن تُستخرج بطاقة الاشتراك عبر تطبيق «E-Ticket» أو من شبابيك البيع في المركب الجامعي.

وأوضحت الوزارة أن شراء التذاكر المخفضة، التي يبلغ سعر الواحدة منها 50 أوقية قديمة، أصبح متاحا عبر التطبيق حصرا، مشيرة إلى أن الطلاب الذين لا يستخدمونه سيدفعون السعر العادي للتذكرة.

وأعلنت الوزارة كذلك تسيير حافلات النقل السريع «BHNS» على خطوط حضرية تصل إلى المركب الجامعي، استجابة لطلبات مستخدميه.