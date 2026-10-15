تشارك سبع شركات دولية في مناقصة تموين موريتانيا بالمحروقات، التي بدأت اللجنة الوطنية للمحروقات فتح عروضها اليوم، من بينها ثلاث شركات تصنف ضمن كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة.

وقالت الوزارة في بيان، إن المناقصة كانت تستقطب في السابق شركات صغيرة ومحدودة الانتشار إقليميا، مشيرة إلى أن مشاركة الشركات الدولية السبع تعكس اتساع نطاق المنافسة على عقد التموين.

وأضافت أن قطاع الطاقة عمل على تحسين إجراءات المناقصة وزيادة جاذبيتها أمام الشركات الدولية، من دون تقديم تفاصيل عن الشركات المشاركة أو حجم الكميات المطلوبة وقيمة العقد