عمليتان عسكريتان تستهدفان موقعين لمسلحين في وسط مالي

أعلن الجيش المالي، اليوم الخميس، استهداف موقعين قال إنهما يؤويان مسلحين، أحدهما قرب مدينة ديورا والآخر في منطقة سيغو، خلال عمليتين عسكريتين يومي الأربعاء والخميس، من دون تقديم حصيلة للخسائر.

وقال الجيش، في بيان، إن العملية الأولى استهدفت قاعدة على بعد 12 كيلومترا شمال غربي ديورا، بعد رصدها استنادا إلى معلومات استخباراتية، مشيرا إلى أنها كانت تضم عناصر مسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية.

وأضاف أن قواته رصدت، الخميس، تجمعا لمسلحين على بعد 1.5 كيلومتر غرب تونغولو كورا في منطقة سيغو، واستهدفته بعد مراقبته وتحليل الوضع، مشيرا إلى ملاحقة العناصر التي نجت من الضربة.

وأوضح البيان أن عمليات المراقبة والاستطلاع لا تزال مستمرة في المنطقتين لتقييم نتائج الضربتين وتحديد الخسائر، والبحث عن أي تهديدات متبقية.

وأشار الجيش إلى أن العمليتين نُفذتا ضمن عملية «دوغوكولوكو»، بمشاركة شركائه، من دون تحديد طبيعة هذه المشاركة أو تقديم تفاصيل إضافية عن نتائج العمليات.