سفير إسبانيا: مشاريعنا التنموية في موريتانيا بلغت 28 مليون يورو

قال السفير الإسباني في موريتانيا، بابلو باربرا غوميز، إن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية تدير مشاريع نشطة في موريتانيا تبلغ قيمتها 28 مليون يورو خلال عام 2026، في إطار التعاون التنموي بين البلدين.

وأوضح السفير، في كلمة خلال حفل استقبال نظمته السفارة الإسبانية في نواكشوط، بمناسبة العيد الوطني لإسبانيا، أن التعاون الموريتاني الإسباني يشمل قطاعات متعددة، من بينها التنمية والزراعة والصحة والمجال البحري، إلى جانب التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.