سفير إسبانيا: مشاريعنا التنموية في موريتانيا بلغت 28 مليون يورو

وأوضح السفير، في كلمة خلال حفل استقبال نظمته السفارة الإسبانية في نواكشوط، بمناسبة العيد الوطني لإسبانيا، أن التعاون الموريتاني الإسباني يشمل قطاعات متعددة، من بينها التنمية والزراعة والصحة والمجال البحري، إلى جانب التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن البلدين يعملان على تعزيز شراكتهما وتنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتيهما، المنعقد في نواكشوط يوم 16 يوليو 2025، بما يدعم توسيع مجالات التعاون الثنائي.
كما شدد على أهمية تطوير الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي والارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي وشامل، مشيدا بالدور الذي تضطلع به موريتانيا في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
وأكد السفير متانة العلاقات بين نواكشوط ومدريد، مستندا إلى الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين، في ظل توجه نحو توسيع التعاون في المجالات ذات الأولوية للطرفين.