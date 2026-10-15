Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 15 أكتوبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

الحكومة: إنجاح الحوار يتطلب انتقال القوى السياسية إلى خطوات عملية

أحمدُ ولد الحسن
أكد الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، أن الحوار السياسي يمثل خيارا استراتيجيا لدى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من القوى السياسية الانتقال من المشاورات إلى الإجراءات العملية للتحضير للحوار.

وقال ولد أييه، خلال مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، إن التحضير للحوار يستند إلى آليات تشمل اختيار منسق وطني وإعداد خريطة طريق بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، موضحا أن مسؤولية تفعيل هذه الآليات تقع أساسا على الأحزاب السياسية ومكونات الطيف الوطني.

وأضاف أن الرئيس غزواني حريص على توفير الظروف الملائمة لحوار مفتوح وشامل يتناول مختلف القضايا الوطنية، مع الالتزام بتنفيذ ما يسفر عنه من توافقات، ووضع آليات عملية تضمن ترجمة مخرجاته إلى إجراءات قابلة للتطبيق.

وأوضح ولد أييه أن المشاورات الجارية تمهد للانتقال إلى الخطوات العملية المقبلة، مؤكدا أن موقف الرئيس يقوم على تنظيم الحوار وتنفيذ نتائجه، وفق ما سبق أن شدد عليه في مناسبات متعددة.

 

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة