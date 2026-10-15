أكد الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، أن الحوار السياسي يمثل خيارا استراتيجيا لدى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من القوى السياسية الانتقال من المشاورات إلى الإجراءات العملية للتحضير للحوار.

أكد الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، أن الحوار السياسي يمثل خيارا استراتيجيا لدى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من القوى السياسية الانتقال من المشاورات إلى الإجراءات العملية للتحضير للحوار.

وقال ولد أييه، خلال مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، إن التحضير للحوار يستند إلى آليات تشمل اختيار منسق وطني وإعداد خريطة طريق بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، موضحا أن مسؤولية تفعيل هذه الآليات تقع أساسا على الأحزاب السياسية ومكونات الطيف الوطني.

وأضاف أن الرئيس غزواني حريص على توفير الظروف الملائمة لحوار مفتوح وشامل يتناول مختلف القضايا الوطنية، مع الالتزام بتنفيذ ما يسفر عنه من توافقات، ووضع آليات عملية تضمن ترجمة مخرجاته إلى إجراءات قابلة للتطبيق.

وأوضح ولد أييه أن المشاورات الجارية تمهد للانتقال إلى الخطوات العملية المقبلة، مؤكدا أن موقف الرئيس يقوم على تنظيم الحوار وتنفيذ نتائجه، وفق ما سبق أن شدد عليه في مناسبات متعددة.