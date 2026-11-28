وشح الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم السبت بالقصر الرئاسي في نواكشوط، الوزير الأول المختار ولد اجاي، وعددا من الشخصيات العسكرية والمدنية، بمناسبة الذكرى السادسة والستين للاستقلال الوطني.

وشملت التوشيحات أوسمة من نظام الاستحقاق الوطني، ووسام الامتنان الوطني، إضافة إلى ميداليات الشرف من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وذلك على النحو التالي:

بوسام كوماندور من نظام الاستحقاق الوطني:

السيد المختار ولد اجاي، الوزير الأول.

الفريق محمد فال الرايس الرايس، قائد الأركان العامة للجيوش.

بوسام ضابط من نظام الاستحقاق الوطني:

الأستاذ سيد أحمد ولد مكيه، طبيب جراح متقاعد.

السيد الناني ولد اشروقه، الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية.

السيد محمد الأمين مولاي الذهبي، محافظ البنك المركزي.

اللواء محمد الحافظ خطري سيدي عبد الله، قائد أركان الجيش البري.

السيدة فاطمة عبد المالك، رئيسة جهة نواكشوط.

العقيد محمد عثمان سيدي محمد سعيد، قائد المنطقة العسكرية الثامنة.

العقيد سيدنا عالي مصطفى بيه، مدير ديوان قائد أركان الدرك الوطني.

العقيد محمد الراظي محمد أدي، رئيس مكتب ديوان قائد الأركان العامة للجيوش.

السيد سيدي عيسى نبي الله مصطفى بورايا، أستاذ تعليم عال ومستشار وزير التعليم العالي.

السيد إسلم مصطفى صالحي، مكلف بمهمة بمفوضية حقوق الإنسان.

السيد الناجي صبار أمبارك، المدير العام للمطبعة الوطنية.

السيد أحمد محمد آبه، المدير العام للميزانية.

السيد إبراهيم سيداتي، المفتش العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.

السيد عاليون حيدر اشفاغ، مدير الأشخاص ذوي الإعاقة.

السيد اليدالي بمب مكت، مدير الامتحانات والمسابقات بوزارة التربية.

المقدم سيدي أحمد سالم بكرن، قائد سرية النقل الجوي للدرك الوطني.

مفوض الشرطة عبد الله سيدي علي، رئيس فرع المديرية العامة للأمن الخارجي والتوثيق بدولة مالي.

المفوض الرئيسي محمد الناه النجيب، رئيس المكتب الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

بوسام فارس من نظام الاستحقاق الوطني:

السيد عابدين باب أحمد حيبل، مكلف بمهمة لدى وزارة التكوين المهني.

السيد الحضرامي عبد الرحمن عبيد، المستشار الفني لوزير المالية.

السيد شمس الدين صو دينا، المدير العام للبترول والهيدروجين منخفض الكربون.

السيد لاسانا آداما كامارا، المدير العام للمكتب الوطني للتقييس.

السيد سيدنا سيدي محمد أحمد اعلي، المدير العام للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير.

السيد الشيخ صالح هاشم، الأمين العام لرابطة العلماء الموريتانيين.

الدكتور محمد الأمين حموني حموني، الأمين التنفيذي للجنة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية.

الأستاذة خديجة عثمان با، مديرة المركز الوطني لنقل الدم.

السيد بمب ولد سيدي بادي، رجل أعمال.

السيد سيدي محمد ولد غده، الرئيس المدير العام لمجموعة WEVA HOLDING.

السيد لمرابط حمي الطنجي، رئيس مجموعة AZIMA.

الأستاذ أحمدو آرميامو، مدير المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة.

الدكتورة خديجة أحمد الهادي، مديرة إدارة تحديث الإدارة.

الدكتور حسني إسلم أطفيل، مدير الموارد والبيئة والنظم الإيكولوجية القارية.

المهندس سيدي الشيخ الشيخ، مدير الأشغال بشركة AGRINEQ.

محمد الأمين محمد فال محمد آب، المدير المالي للجنة الوطنية للمحروقات.

مفتش رئيسي من الجمارك، محمد بكار أعلي عثمان، المدير الجهوي للجمارك في روصو.

الرائد البحري مصطفى حننا حننا، قائد العمليات بخفر السواحل الموريتاني.

السيد التاه أحمد أجود أحمد حرمة، المدير الناشر لجريدة إشطاري، الفجر وموقع الوطن.

المهندس سيدي محمد أحمد أحمد، أستاذ تعليم عال ومدير النظام المعلوماتي بوزارة التعليم العالي.

المهندس محمد المختار سيد، مهندس معماري بوزارة الصحة.

بوسام الامتنان الوطني:

السيدة عيشة حمود لكحل، مستشارة وزير التمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية.

الطبيب – الرائد الحسين الكوري لبكم، رئيس مصلحة الدراسات والتخطيط والتكوين بالمديرية العامة للصحة العسكرية.

الطبيبة – الرائدة مريم غلام ارويجل، رئيسة مصلحة أمراض النساء بالمركز الطبي للشرطة.

الرائد عبدي سيدي الغيلاني، قائد تجمع بالمديرية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات.

ضابط شرطة بابا شيخنا ولاته، رئيس مصلحة بالمكتب المركزي لقمع الاتجار بالمهاجرين.

السيد محمد سالم ابابه، حاكم مقاطعة مقطع لحجار.

السيد المختار عبد الله، عمدة بلدية تامشكط.

السيد اباه بده بده، مفتش داخلي بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.

السيدة توتو محفوظ ويس، المديرة المساعدة لمركز الأطفال ذوي الإعاقة.

السيد الحسين موسى أحمدو، المدير المساعد للدراسات واستراتيجيات التخطيط بوزارة المعادن.

المهندس سيدي محمد زيدان أهل ابي، مهندس بوزارة المياه والصرف الصحي.

السيدة السيمة محمد المصطفى أمحمد، رئيسة مصلحة بمديرية المياه.

بميدالية الشرف من الدرجة الأولى:

المساعد الأول عبد الله سيدي الخير، رئيس قسم بقيادة الأركان العامة للجيوش.

المساعد الأول محمد عبد الله سيد أحمد سيد الأمين، رئيس قسم اللوازم العسكرية بقيادة أركان الحرس الوطني.

السيد صامب بيروم جينك، كاتب والي نواكشوط الغربية.

السيدة عيشة عبد الله أواه، رئيسة وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باترارزة.

مأمور جمارك محمد يعقوب يطن، يعمل بمديرية مراقبة التراب الوطني.

السيد جدو حمود دردش، السكرتير الخاص لوزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي.

بميدالية الشرف من الدرجة الثانية:

رقيب أول من الدرك – الجد اعلي ويسات، مساعد قائد فصيلة بثالث تجمع الدرك المتنقل بواد الناقة.

السيد يعقوب بلالي كامارا، رئيس مصلحة مراقبة وتفتيش الصحة النباتية بوزارة الزراعة.

بميدالية الشرف من الدرجة الثالثة:

الجندي من الدرجة الأولى الشيخ أحمدو بامب بوبكر، عنصر من الكتيبة الأولى للمظليين.

الجندي من الدرجة الثانية، المصطفى أحمد، عنصر من المنطقة العسكرية الخامسة.

السيدة فاتو أمبور عبد الرحمن جالو، تعمل بمكتب ميناء نواكشوط (ميناء الصداقة).