بمبادرة من مجلس اللسان العربي بموريتانيا، وبالتعاون مع المندوبية العامة للشؤون الدينية التابعة لرئاسة الجمهورية السنغالية ومجمع اللغة العربية بالشارقة، تحت عنوان «تعليم اللغة العربية في إفريقيا.. المكاسب والمصاعب».

وافتتح أعمال المؤتمر مدير ديوان الوزير الأول السنغالي عمر انيانغ، بحضور مسؤولين حكوميين وعلماء وأكاديميين، من بينهم وزير الشؤون الدينية المالي محمدو كوني، والأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة محمد صافي المستغانمي، ورئيس مجلس اللسان العربي بموريتانيا الخليل النحوي.

كما حضر الافتتاح عدد من السفراء العرب، بينهم سفيرا موريتانيا والإمارات، وممثلون عن المجالس الإسلامية والجامعات واتحادات المدارس والجمعيات المعنية بالتعليم العربي في إفريقيا.

وتتناول جلسات المؤتمر، الممتدة على ثلاثة أيام، واقع تعليم اللغة العربية في البلدان الإفريقية، ومكاسبه والتحديات التي تواجهه، إلى جانب سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تعليمها، وإدماج خريجي المؤسسات التعليمية العربية في الحياة العامة، وصون المخطوطات والتراث العربي الإسلامي في القارة.

ومن المقرر أن يعلن المؤتمر أسماء الفائزين في المسابقة الشعرية التي أطلقها مجلس اللسان العربي بموريتانيا تحت شعار «لغة الضاد.. مزمار إفريقيا».