قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن “نحو ستين في المئة من الفقراء يتلقون دعما نقديا مقابل خمسة عشر حساب.”

جاء ذلك في خطاب وجهه مساء الجمعة، للشعب، بمناسبة الذكرى الـ66 لعيد الاستقلال الوطني.

وأضاف ولد الغزواني، أن برامج المساعدة الاجتماعية غطت ” آلاف المرضى المزمنين والمعوزين” وأشار إلى ” التكفل بمئات الآلاف من حصص غسيل الكلى وتوفير التحاليل والأدوية مجانا ودون انقطاع”

وبحسب ولد الغزواني، “تضاعفت تقريبا نسبة المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي بفضل التوسع الذي شهدته مختلف أنظمة التأمين الاجتماعي”

وتابع: “وتزامنا مع توسيع وتنويع شبكة الأمان الاجتماعي، حرصنا على الاستمرار في معالجة الملفات المجتمعية العالقة ومحاربة خطابات التفرقة والكراهية وكل أشكال التمييز”