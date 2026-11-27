أطلقت وزارتا الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة بموريتانيا اليوم الجمعة بنواكشوط، المنصة الرقمية لإدارة الزكاة (الساعي).

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية سيدي الحاج الداه ابّ عين ، “أن إطلاق هذه المنصة يأتي استجابة لحاجة ملحة، وفي إطار رؤية إصلاحية واضحة تجعل المواطن بوصلة العمل الحكومي”

وأشار إلى “أن التحول الرقمي أصبح رافعة أساسية لتعزيز جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن، بما يصون كرامته ويحترم وقته ويعزز شفافية المعاملات”

ومن جهته قال وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بده، إن “الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد اقترنت بالصلاة في محكم التنزيل”