أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، “تكفل الدولة، لمدة 6 أشهر ابتداءً من 1 ديسمبر، بفواتير الكهرباء لجميع الأسر المستفيدة من التعريفة الاجتماعية”

كما أعلن بمناسبة الذكرى الـ66 لعيد الاستقلال الوطني، “تكفل الدولة، لمدة 6 أشهر ابتداءً من 1 ديسمبر، بفواتير المياه لجميع الأسر التي يقل استهلاكها عن 7 أطنان شهرياً”

وكشف عن “إطلاق عملية «عون» الأولى في فبراير 2027، وعملية ثانية في مايو 2027”

وأشار إلى “زيادة عدد المستفيدين من المعونة السنوية المخصصة للمصابين بأمراض مزمنة، ورفع قيمة هذه المعونة بنسبة 50%”