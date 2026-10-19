رئيس تشاد يتسلّم أوراق اعتماد سفير موريتانيا

قدم جار ولد إنلا، اليوم الاثنين، بالقصر الرئاسي في العاصمة التشادية انجامينا ، أوراق اعتماده إلى المشير محمد أدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى جمهورية تشاد.

وقالت الرئاسة التشادية، إن السفير يقيم في نيامي عاصمة النيجر.

وأكد السفير، حرص موريتانيا على تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، بما يستجيب لتطلعات البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.

وقالت رئاسة تشاد، إن “الدبلوماسي الموريتاني بخبرة دبلوماسية تمتد لأكثر من 24 عامًا، شغل خلالها مناصب في عدد من البعثات الدبلوماسية الموريتانية، من بينها اليابان وفرنسا وسويسرا وجنوب أفريقيا. ”

كما “تولّى منصب المدير العام للعلاقات الدولية والتعاون بوزارة الخارجية الموريتانية في نواكشوط، وشغل منصب سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لبلاده لدى جنوب أفريقيا، مع اعتماد غير مقيم لدى عدد من الدول.” وفقا لذات المصدر.