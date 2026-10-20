موريتانيا تستعين بالمتقاعدين العسكريين في مؤسسات التكوين المهني

بدأت السلطات الموريتانية، التحضير لإشراك المتقاعدين العسكريين في تأطير الشباب داخل مؤسسات التعليم الفني والتكوين المهني، من خلال برنامج يركز على التربية المدنية والأخلاقية.

وتستهدف المرحلة الأولى من هذا البرنامج مدينة سيلبابي بولاية كيديماغه، على أ تشمل المرحلة اللاحقة مدينة النعمة بولاية الحوض الشرقي.

وفي هذا السياق، بدأت بعثة من وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، برئاسة العقيد المتقاعد سيدي البو، التحضيرات الميدانية لتنفيذ البرنامج، عبر التنسيق مع المؤسسات التكوينية المعنية وتشكيل فرق من المتقاعدين لتولي مهمة تأطير الطلاب.

وتقوم المبادرة على الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها المتقاعدون خلال مسيرتهم المهنية، وتوظيفها في تعزيز قيم المواطنة والانضباط وتحمل المسؤولية لدى الشباب، بما يتيح لهم مواصلة الإسهام في التأطير والتكوين بعد انتهاء خدمتهم.