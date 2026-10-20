وزارة التجارة تطلق حملة للتأكد من سلامة وصحة اللحوم الحمراء

أعلنت وزارة التجارة والسياحة، إطلاق حملة للتفتيش والرقابة، للتحقق من سلامة وصحة اللحوم الحمراء في محلات الجزارة، على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث.

وقالت الوزارة في منشور لها إن فرقا ميدانية من إدارة حماية المستهلك وقمع الغش، والوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية هي التي تباشر تنفيذ الحملة.

وأشارت إلى أن، الفرق المباشرة للعملية أخذت عينات من اللحوم المعروضة للبيع في محلات الجزارة، للقيام بفحصها مخبريا. و تكثيف التفتيش للكشف عن أي رش محتمل ببعض المواد الخطيرة على اللحوم والمواد الاستهلاكية الأخرى.