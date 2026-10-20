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مقتل أكثر من 40 مدنيا في هجوم مسلح شمال شرقي مالي

أحمدُ ولد الحسن

قتل أكثر من 40 مدنيا في هجمات شنها مسلحون على مخيمات في منطقة ميناكا بشمال شرق مالي، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية وأخرى محلية .

وأفادت المصادر بأن المهاجمين استخدموا دراجات نارية للوصول إلى مخيمات يقطنها في الغالب أفراد من قبيلة دوسحاق التي اتهمت هيئتها التنفيذية تنظيم الدولة الإسلامية بالوقوف وراء عمليات القتل.

وبحسب المصادر، فإن قبيلة دوسحاق هي مهد “حركة إنقاذ أزواد” المسلحة، المتحالفة مع الحكومة في باماكون وتقع المخيمات المستهدفة على بعد حوالي 50 كيلومترا من مدينة ميناكا، في قرية تينابو ومنطقة تاغادايات أو بالقرب منهما.

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