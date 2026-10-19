مصرع 12 شخصا في نزاع بين مزارعين ورعاة جنوب شرق تشاد

لقي 12 شخصا مصرعهم إثر نزاع بين مزارعين ورعاة على الحدود بين إقليمي سلامات وسيلا، في جنوب شرق تشاد، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر أمنية.

وأفاد المصدر بأن الحصيلة الأولية المؤقتة تشير إلى مقتل 12 شخصا وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

ووفقا لذات المصادر، فإن ممثلين عن السلطات المحلية وأجهزة الدفاع والأمن، فضلا عن الجهاز القضائي، انتقلوا إلى عين المكان ليلة 18 إلى 19 أكتوبر، من أجل تدبير الأزمة.

وأشارت المصادر إلى أن النزاع يعود، على الأرجح، إلى خلاف بشأن تحديد مسار مخصص لتنقل الماشية بين مناطق الرعي.