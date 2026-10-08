نوبل الآداب للكاتبة الكندية آن كارسون

منحت جائزة نوبل للآداب الخميسK للشاعرة الكندية آن كارسون، وهي كاتبة مقالات وباحثة في الأدب الكلاسيكي، تتناول اليأس، والتصوف، والعصور القديمة من منظور معاصر.

وقالت الأكاديمية السويدية إن الكاتبة البالغة 76 عاما م نحت الجائزة “عن نتاجها الأدبي الجريء والخلاق، الذي أوجد، في حوار مرح مع التراث الكلاسيكي، أشكالا جديدة للأدب المعاصر”.

تشتهر كارسون بكتابها “نوكس”، وهو عمل أدبي نشرته عام 2010 تخليدا لذكرى شقيقها مايكل الذي اختفى في ظروف غامضة قبل أن يعثر عليه ميتا في الدنمارك عام 2000، وفق الأكاديمية. ويتخذ الكتاب شكل ورقة واحدة تمتد لأمتار عدة.

وتترافق جائزة نوبل، مع شهادة وميدالية ومكافأة مالية قيمتها 12 مليون كرونة (نحو 1,2 مليون دولار).