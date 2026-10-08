الجيش المالي يواصل عملياته في كيدال وتيساليت ضمن «دوغوكولوكو»

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية تنفيذ عمليات جوية وبرية جديدة، الأربعاء، في مناطق تالانداك وكيدال وتيساليت، ضمن عملية «دوغوكولوكو»، وبمساندة من شركاء للجيش المالي.

وقالت الهيئة إن العمليات شملت استهداف عناصر مسلحة كانت تتحرك وسط الغطاء النباتي في منطقة تالانداك، حيث أعلنت تدمير مركبة تابعة لهم.

وفي محيط كيدال، قاد تتبع مركبة على بعد نحو 60 كيلومترا شمال المدينة، إلى تحديد موقع تجمع لمسلحين، قبل أن تستهدف القوات الموقع بعد تقييم المعطيات المتوفرة، فيما رصدت وحدات الجيش نقاطاً قالت إنها تستخدم كمواقع انسحاب للمجموعات المسلحة في منطقة تيساليت.

ولم تعلن هيئة الأركان حصيلة نهائية للخسائر البشرية، موضحة أن عمليات المراقبة والاستطلاع لا تزال متواصلة لتقييم نتائج الضربات وإعداد حصيلة شاملة، إلى جانب متابعة التهديدات المتبقية.

وتأتي هذه العمليات بعد دخول القوات المالية مدينة كيدال في السادس من أكتوبر، إثر انسحاب «جبهة تحرير أزواد» منها، في تطور قالت مصادر إعلامية إنه جاء بعد أيام من العمليات الجوية في المنطقة.