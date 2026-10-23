طالب حزب موريتانيا إلى الأمام بزيادة حافلات النقل الجامعي وتحسين الخدمات الجامعية، إلى جانب توسيع الاكتتاب في سلك التدريس وإنصاف الأساتذة المتعاونين، داعيا إلى إصلاحات تشمل أيضا تطوير المختبرات وزيادة الدعم المخصص للبحث العلمي.

وقال الحزب، في بيان اليوم الجمعة، إن الجامعات تواجه صعوبات تتعلق بنقص حافلات النقل وعدم انتظام رحلاتها وضعف تغطية الخطوط، إضافة إلى الاكتظاظ في الحافلات والأقسام والمدرجات، وهو ما قال إنه يتسبب في تأخر الطلاب عن المحاضرات والامتحانات ويزيد أعباءهم المالية.

ودعا الحزب إلى تحديد مواعيد ثابتة ومعلنة لرحلات النقل الجامعي، وتوسيع شبكة الخطوط والمحطات، وتحسين البنية التحتية والخدمات الجامعية، كما طالب بضمان الحقوق المهنية والمالية للأساتذة المتعاونين وتسوية مستحقاتهم وتوفير ظروف عمل مستقرة وعادلة لهم.

وفي مجال البحث العلمي، طالب بتوسيع شبكة المختبرات الجامعية وتأهيلها وتجهيزها، وزيادة التمويل المخصص للبحث وتشجيع الباحثين وتعزيز التكوين التطبيقي، معتبرة أن نقص المختبرات وضعف تجهيز القائم منها يحدان من فرص التطبيق والابتكار وإنتاج المعرفة.

ودعا الجهات المعنية إلى وضع خطة إصلاحية واضحة بآجال محددة وآليات متابعة، مع إشراك مختلف الفاعلين في الوسط الجامعي في إعداد الحلول وتنفيذها.