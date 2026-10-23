دعا رئيس المرحلة الانتقالية في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، القضاة إلى تبني نهج أكثر حزماً في عمل الجهاز القضائي للدفاع عن مصالح البلاد وسيادتها، وذلك خلال افتتاح السنة القضائية 2026-2027 في نيامي، الخميس.

وقال تياني، في كلمة بالمناسبة، إن إقامة العدل باسم الشعب النيجري تمثل أحد أسمى تعبيرات السيادة، داعيا إلى توظيف الأدوات القانونية للدفاع عن الدولة في النزاعات الدولية وضمان تحصيل التعويضات المالية المستحقة لها.

وحث القضاة والمشتغلين بالقانون على تعزيز مبدأ سيادة الدول الذي يضمنه ميثاق الأمم المتحدة، في ظل التحديات الاستراتيجية الراهنة.

وجدد الرئيس الانتقالي التزام السلطات بتوفير مزيد من الوسائل المادية والبشرية والتكنولوجية للجهاز القضائي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، داعيا العاملين فيه إلى إدراج عملهم ضمن مسار «إعادة التأسيس»، بعيدا عن الاعتبارات الفئوية أو الأيديولوجية.