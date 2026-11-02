وزير الداخلية: أداء شركة «آرما» لم يكن بالمستوى المطلوب

وأوضح الوزير، خلال اجتماع بمقر الوزارة، خصص لتقييم وضعية النظافة في العاصمة ومراجعة أداء الشركة، أن استمرار انتشار النفايات في عدد من أحياء وشوارع نواكشوط يعكس وجود نواقص في تنفيذ العقد، رغم الجهود التي بذلتها السلطات الإدارية والقطاعات الحكومية والشركاء في حملات النظافة.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع بمقر الوزارة، خصص لتقييم وضعية النظافة في العاصمة ومراجعة أداء الشركة، أن استمرار انتشار النفايات في عدد من أحياء وشوارع نواكشوط يعكس وجود نواقص في تنفيذ العقد، رغم الجهود التي بذلتها السلطات الإدارية والقطاعات الحكومية والشركاء في حملات النظافة.

قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، إن أداء شركة «آرما» المكلفة بنظافة مدينة نواكشوط لم يكن بالمستوى المطلوب، مشددا على ضرورة تدارك الاختلالات المسجلة وتحسين مستوى تنفيذ الالتزامات التعاقدية، خلال المهلة الممنوحة للشركة إلى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، إن أداء شركة «آرما» المكلفة بنظافة مدينة نواكشوط لم يكن بالمستوى المطلوب، مشددا على ضرورة تدارك الاختلالات المسجلة وتحسين مستوى تنفيذ الالتزامات التعاقدية، خلال المهلة الممنوحة للشركة إلى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وشدد ولد بوسيف على أن مسؤولية القطاع في الإشراف على النظافة تفرض تعبئة جميع الإمكانات المتاحة، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو ضمان نظافة العاصمة، سواء من خلال تصحيح أداء الشركة الحالية أو اللجوء إلى بدائل أخرى تضمن استمرارية الخدمة.

وأشار إلى أن المهلة الممنوحة لشركة «آرما» حتى نهاية ديسمبر المقبل ينبغي أن تشكل فرصة لمعالجة أوجه القصور، داعيا في الوقت ذاته إلى الشروع في دراسة الخيارات البديلة دون انتظار انتهاء المهلة، تفاديا لأي تأخير قد ينجم عن إجراءات التعاقد مع جهة أخرى.

وفي هذا السياق، وجه الوزير باتخاذ جملة من الإجراءات، من بينها إعداد خطة لإزالة النفايات المتراكمة في المكبات المؤقتة، وتفعيل جميع المكبات المتاحة بدل الاقتصار على مكب واحد، إلى جانب دراسة وضعية مركز الطمر في تيفيريت وتقييم جاهزيته.

كما قرر وضع الوسائل اللوجستية والتجهيزات التابعة للشركة، ابتداء من الاثنين 2 نوفمبر، تحت تصرف ولاة نواكشوط الثلاثة، لتعزيز التنسيق والتدخلات الميدانية في مجال النظافة.

وطالب الوزير الولاة بتقديم مقترحات عملية بشأن الحلول الكفيلة بمعالجة أزمة النظافة بصورة مستدامة، على أن تُعرض حصيلة التدخلات والمقترحات خلال اجتماع تقييمي مقرر يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.