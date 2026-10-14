مالي: أكثر من 322 ألف لاجئ وطالب لجوء داخل البلاد

أعلنت السلطات المالية أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد بلغ 322 ألفا و584 شخصا، إضافة إلى 414 ألفا و524 نازحا داخليا، حتى 30 سبتمبر 2026.

جاء ذلك وفق بيانات قدمها الوفد المالي المشارك في الدورة الـ77 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الاثنين في جنيف.

وأظهرت البيانات أن عدد الماليين اللاجئين في الخارج بلغ 343 ألفا و91 شخصا، فيما وصل عدد العائدين إلى البلاد إلى 90 ألفا و648 شخصا.

وسجل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مالي زيادة بـ5396 شخصا مقارنة بأغسطس الماضي، كما ارتفع عدد اللاجئين الماليين في الخارج بـ4722 شخصا، في حين سجلت السلطات 236 عائدا إضافيا، واستقر عدد النازحين داخليا.

وفي سياق متصل، قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 9 أكتوبر الجاري، عدد النازحين في مالي وبوركينا فاسو والنيجر بنحو 4 ملايين شخص، بينهم أكثر من 818 ألف لاجئ وطالب لجوء.

وقال وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية المالي، عيسى عثمان كوليبالي، إن بلاده تبذل جهودا في مجال العودة الطوعية للاجئين واستقبالهم وإعادة إدماج الماليين العائدين.

وأشار الوزير إلى اعتماد قانون بشأن وضع عديمي الجنسية عام 2024، وإنشاء لجنة وطنية متخصصة، والمصادقة على دليل ينظم طلبات الاعتراف بهذه الصفة.