احتفى موسم أصيلة الثقافي الدولي بالتجربة الأدبية والفكرية للكاتب والروائي المغربي مبارك ربيع، من خلال لقاء خصص لاستعراض مساره الإبداعي والبحثي الممتد لأكثر من خمسة عقود، وتقديم كتاب جماعي تناول جوانب من منجزه السردي وإسهاماته في دراسة المجتمع المغربي.

وشهد اللقاء تقديم كتاب بعنوان «مبارك ربيع.. حياة في حضرة الكتابة»، بمشاركة نحو عشرين باحثا وجامعيا وكاتبا، تناولوا في دراساتهم وشهاداتهم تجربته الروائية والقصصية، وملامحها الفنية والفكرية، وعلاقتها بالتحولات الاجتماعية والثقافية في المغرب.

وسلّم الأمين العام لمنتدى أصيلة، حاتم البطيوي، درع الإبداع والتميز للكاتب المحتفى به، مشيرا إلى تعدد مجالات عطائه الثقافي واستمرار حضوره في المشهد الأدبي المغربي، فضلا عن علاقته بموسم أصيلة الثقافي منذ انطلاقته أواخر سبعينيات القرن الماضي.

من جهته، عبّر مبارك ربيع عن امتنانه لهذا التكريم، معتبرا أن إصدار الكتاب الجماعي يمثل مبادرة ذات قيمة مرجعية في مقاربة تجربته السردية والبحثية. وأوضح أن عنوان الكتاب يلخص مساره الإبداعي والعلمي، الذي جعل من الكتابة مجالا للارتقاء الروحي والانغمار الوجودي، مضيفا أن النقد يمثل بدوره شكلا من أشكال الكتابة الثانية.

استمرارية التجربة

وفي قراءة لمضامين الكتاب، استعرض الإعلامي والكاتب عبد الإله التهاني، منسق الدراسات والشهادات الواردة فيه، موقع مبارك ربيع ضمن الأجيال المؤسسة للرواية المغربية، مستندا إلى امتداد عطائه الأدبي لأكثر من خمسين سنة، واستمرار حضوره في المشهد الثقافي عبر مراحل متعاقبة من تطور الكتابة السردية.

وربط التهاني خصوصية تجربة الكاتب بارتباطها بالواقع المغربي وتفاصيل الحياة اليومية، إلى جانب انشغالها بالتحولات التاريخية والاجتماعية والقضايا الإنسانية. كما توقف عند تكوينه الأكاديمي في علم النفس الاجتماعي، معتبرا أن الجمع بين المعرفة العلمية والخيال الأدبي أسهم في تشكيل ملامح تجربته، ولا سيما في بناء الشخصيات واستكشاف عوالمها النفسية.

ولفت التهاني كذلك إلى إسهامات مبارك ربيع البحثية، التي وسعت نطاق حضوره ليشمل البحث في الظواهر الاجتماعية وتشخيصها، إلى جانب الكتابة الروائية والقصصية. وأشار إلى دور هذه الأعمال في فهم التحولات التي يعرفها المجتمع، وما تطرحه من أسئلة تتصل ببناء الإنسان والوعي الجماعي ومنظومة القيم.

من جانبه، تناول الناقد الأدبي عبد الفتاح الحجمري علاقة السرد في أعمال مبارك ربيع بالواقع المغربي، معتبرا أن تجربته تتجاوز نقل الأحداث وبناء العوالم المتخيلة إلى استكشاف التحولات التي تطال المجتمع والأفراد.

وأشار الحجمري إلى أن أعمال صاحب رواية «سيدنا قدر» تستمد كثيرا من عناصرها من البيئة المغربية، بما تتضمنه من تفاصيل الحياة في القرية والمدينة، والعلاقات الأسرية، وتجارب الهامش الاجتماعي. وأضاف أن الشخصيات في هذه الأعمال لا تقتصر على تمثيل مصائر فردية، بل تعكس أيضا تحولات الجماعة وتناقضاتها، وتأثير الانتقال الاجتماعي في الوعي واللغة والعلاقات الإنسانية.

المجتمع والذاكرة

بدوره، تناول الروائي والناقد شعيب حليفي الروافد الثقافية والاجتماعية في المنجز السردي لمبارك ربيع، مركزا على دورها في تشكيل البنية الفنية والدلالية لنصوصه.

وأوضح حليفي أن الرواية في تجربة الكاتب لا تكتفي بنقل الواقع المغربي، بل تعيد بناءه داخل فضاء رمزي تتفاعل فيه اللغة والحكاية والذاكرة، بما يتيح مقاربة تمثلات المجتمع لذاته وللعالم المحيط به.

وأكد أن قراءة هذا المنجز تستدعي ربطه بسياقه الثقافي وبوعي صاحبه بالعلاقة بين الكتابة والتحولات الاجتماعية، مشيرا إلى أن التخييل الروائي يمكن أن يتحول إلى وسيلة للكشف عن الواقع وإعادة صياغة دلالاته.

كما توقف عند حضور العادات واللغة اليومية والذاكرة المحلية والأدب الشعبي في نصوص مبارك ربيع، باعتبارها عناصر تسهم في تشكيل وعي الشخصيات وتوجيه نظرتها إلى قضايا القدر والسلطة والآخر.

وفي السياق ذاته، تناولت الناقدة والجامعية زهور كرام أهمية الخيال الأدبي في قراءة النفس الإنسانية، معتبرة أن تجربة مبارك ربيع أتاحت بناء فضاء سردي يولي اهتماما للبنية النفسية للشخصيات، ولا يقتصر على تتبع الأحداث وتطوراتها.

وأشارت كرام إلى أن المسار الإبداعي للكاتب، الممتد من رواية «الطيبون» الصادرة سنة 1972 إلى رواية «مسافات حب» الصادرة سنة 2024، أسهم في توسيع رصيد الرواية والقصة المغربيتين، وفتح آفاق متعددة للخيال والتأويل داخل المشهد الثقافي الوطني.

كما لفتت إلى حضور أعماله في المؤسسة التعليمية المغربية، معتبرة أن تداول نصوصه بين أجيال متعاقبة من القراء يمثل أحد أوجه امتداد تجربته في المجال الثقافي.

ويجمع المسار الأدبي لمبارك ربيع بين الكتابة الروائية والقصصية والبحث الأكاديمي، مع اهتمام متواصل بالإنسان المغربي وتحولات محيطه الاجتماعي والثقافي. وقد أتاح اللقاء، من خلال تقديم الكتاب الجماعي والشهادات النقدية المصاحبة له، استعراض جوانب مختلفة من هذه التجربة، ومناقشة صلاتها بالواقع والذاكرة والبنية النفسية للشخصيات، ضمن برنامج موسم أصيلة الثقافي الدولي.