قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، إن تحسين جودة التعليم يشكل أولوية خلال العام الدراسي الجاري، مشددة على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لتحقيق هذا الهدف، تقوم على تطوير التأطير التربوي وتفعيل التفتيش وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة، مع المديرين الجهويين للتربية، خصص لاستعراض واقع العملية التربوية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجهها، وبحث السبل الكفيلة بتطوير أدائها وتحسين مخرجاتها.
وشددت الوزيرة على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز جودة التعليم، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، بما يسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي وتحقيق أهداف الإصلاح التربوي.
وتناول الاجتماع النظام المعلوماتي «سراج»، حيث بحث المشاركون سبل تطويره وتعزيز الاعتماد عليه باعتباره المصدر الموحد والمرجعي للبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاع، بما يضمن دقة المعلومات ويدعم اتخاذ القرارات، ويساعد على تحسين التخطيط والمتابعة.
وبحث الاجتماع كذلك ملف الامتحانات والمسابقات، مع التركيز على الآليات الكفيلة بتنظيمها وإجرائها في الآجال المحددة، وضمان حسن سير مختلف مراحلها، وتطوير إجراءاتها التنظيمية بما يعزز الفعالية والدقة والشفافية.