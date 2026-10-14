قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، إن تحسين جودة التعليم يشكل أولوية خلال العام الدراسي الجاري، مشددة على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لتحقيق هذا الهدف، تقوم على تطوير التأطير التربوي وتفعيل التفتيش وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة، مع المديرين الجهويين للتربية، خصص لاستعراض واقع العملية التربوية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجهها، وبحث السبل الكفيلة بتطوير أدائها وتحسين مخرجاتها.