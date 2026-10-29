بدأت وزارة التحضيرات لتشغيل المراكز الصحية الجديدة في نواكشوط، من خلال استكمال متطلبات التموين، وتعزيز المتابعة الميدانية، ورفع جاهزية الطواقم الصحية.

وعقدت وزيرة الصحة، الناها حمدي مكناس، اجتماعا خصص لمتابعة مستوى تقدم التحضيرات، بحضور الأمين العام للوزارة، وأعضاء اللجنة المشرفة، والمديرين الجهويين للصحة في ولايات نواكشوط الثلاث، إلى جانب ممثلين عن المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية وقطاع التحول الرقمي وعصرنة الإدارة.

ووجهت الوزيرة المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلى تأمين احتياجات المراكز الجديدة، على أن يخضع نظام التزويد المعتمد للتقييم بعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيقه، بهدف قياس فعاليته وإدخال التحسينات اللازمة.

كما أقرت الوزارة آلية للمتابعة اليومية، من خلال تكليف مسؤول من الوزارة بمتابعة كل مركز، ورصد تقدم الأعمال والتحضيرات ورفع تقارير يومية إلى اللجنة المشرفة، بما يتيح معالجة النواقص قبل بدء التشغيل.

وفي الجانب المتعلق بالموارد البشرية، تنطلق الخميس دورة تكوينية لفائدة طواقم المراكز الجديدة، تجمع بين التكوين النظري والتكوين والمرافقة الميدانية، بهدف تعزيز جاهزية العاملين وتأهيلهم لمتطلبات العمل داخل هذه المنشآت، حسب ما أعلنت وزارة الصحة.