مالي.. الجيش يستهدف مركبتين في كيدال وقاعدة بتمبكتو

أعلن الجيش المالي، استهداف مركبتين قال إنهما كانتا تنقلان “عناصر مسلحة” جنوب غربي مدينة كيدال، إضافة إلى تنفيذ ضربة جوية استهدفت قاعدة تضم عناصر مسلحة ومعدات حربية ولوجستية في منطقة نداكي بولاية تمبكتو.

وقال في بيان أصدره مساء الجمعة، إن المركبتين رُصدتا على بعد 45 و46 كيلومتراً جنوب غربي كيدال، خلال العمليات العسكرية الجارية في المنطقة الشرقية. لافتا إلى أن تتبعهما أتاح “التأكد من تشكيلهما تهديداً وشيكاً لقافلة تابعة للقوات المسلحة المالية كانت تتحرك في المنطقة.”

وأضاف البيان أن القوات المالية “استهدفت المركبتين بدقة، عقب تقييم الوضع والتأكد من طبيعة التهديد.”

وفي المنطقة الوسطى، أشار البيان، إلى أن “معلومات استخباراتية مكّنت، الخميس من تحديد موقع قاعدة في منطقة نداكي بولاية تمبكتو، تضم عدداً من العناصر المسلحة ومعدات حربية ولوجستية،” مشيرا “إلى أن الموقع تعرض لضربات دقيقة بعد التحقق من المعلومات المتوفرة.”

وأكد الجيش المالي استمرار عمليات المراقبة والاستطلاع في المنطقتين، بهدف تقييم نتائج الضربات وإعداد حصيلة شاملة، فضلاً عن رصد أي تهديدات متبقية والعمل على تحييدها.