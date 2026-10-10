حزب «جمع» يطالب باستحضار تقرير حريقي الكهرباء عند تشكيل الحكومة

طالب حزب جبهة المواطنة والعدالة «جمع» باستحضار روح تقرير لجنة التحقيق في حريقي محطتي الكهرباء وتوصياته عند تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى القطيعة مع الفساد والتقصير والإهمال.

وقال الحزب، في بيان صادر الجمعة، إن تقرير اللجنة يمثل «عملا وطنيا يستحق الثناء والإشادة»، مشيدا بمضمونه الفني ومنهجيته وتوصياته التي حددت المسؤوليات المؤسسية والوظيفية والتعاقدية.

ودعا إلى تطبيق مخرجات التقرير بالسرعة المناسبة، معتبرا أن نتائجه ينبغي أن تشكل درسا لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث في القطاعات الحيوية، ومشددا على أهمية شفافية الصفقات والصيانة وتقييم المخاطر وتعزيز الرقابة وتوفير البدائل المناسبة.

وهنأ الحزب الوزير الأول المختار ولد اجاي بتجديد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الثقة فيه، عقب تقديمه استقالة الحكومة الجمعة.

وأكد الحزب أنه سيواصل متابعة التطورات والمستجدات، داعيا إلى توجيه الاهتمام والجهود والإمكانات نحو تحسين حياة المواطنين، خصوصا في مجالات الأمن الغذائي والتنمية المناطقية والتعليم والصحة والتشغيل.

وكان حريقان قد اندلعا في محطتي تحويل الكهرباء بنواكشوط خلال أغسطس الماضي، وتسببا في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي في عدد من أحياء العاصمة، كما أثرا على الخطوط المغذية لمطار نواكشوط الدولي أم التونسي وميناء تانيت ومنطقة أغنودرت.

وعقب الحادثين، شُكلت لجنة تحقيق مستقلة برئاسة الوزير السابق عثمان مامودو كان، بهدف تحديد أسبابهما والمسؤوليات المرتبطة بهما، وتقييم إجراءات التعامل معهما وإعادة الخدمة الكهربائية، فضلا عن مراجعة خطط الطوارئ وإعادة تأهيل المحطتين.