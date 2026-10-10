بوركينا فاسو: 3.8 مليار يورو عائدات التعدين خلال 4 سنوات

أعلنت بوركينا فاسو جمع نحو 2500 مليار فرنك إفريقي (3.8 مليار يورو) من العائدات المباشرة لقطاع التعدين خلال الفترة بين 2022 و2025، وفق ما قال وزير الطاقة والمناجم والمحاجر يعقوبا زابري غوبا.

وجاء كلام الوزير، الخميس، خلال عرض حصيلة عمل قطاعه، حيث أوضح أن “هذه العائدات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز السيطرة الوطنية على الموارد المعدنية”.

وشملت الإجراءات إصلاح قانون التعدين عام 2024، وإنشاء شركة المساهمة التعدينية في بوركينا فاسو (SOPAMIB).

وبلغ إنتاج الذهب 94 طنا عام 2025، بما في ذلك مساهمة قطاع التعدين التقليدي، فيما ارتفعت كمية الذهب التي جمعتها الشركة الوطنية للمواد الثمينة من 457 كيلوغراما عام 2022 إلى نحو 40 طنا عام 2025.

وفي قطاع الطاقة، ارتفعت القدرة الكهربائية المركبة من 501 ميغاوات عام 2022 إلى أكثر من 812 ميغاوات في أكتوبر 2026، بينما زادت نسبة الكهربة في المناطق الريفية من نحو 6% إلى قرابة 12%. وتطمح الحكومة إلى رفع القدرة المركبة إلى 2500 ميغاوات بحلول عام 2030.

وأظهرت الحصيلة وجود 40 موقعا قيد الإنتاج في قطاع المحاجر، فيما تسعى السلطات إلى تعزيز تحويل المواد الخام محليا إلى منتجات نهائية، بهدف زيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل.