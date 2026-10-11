سيدي سالم يعترض على خلاصات تحقيق محطتي الكهرباء

اعترض المدير العام السابق للشركة القابضة «صوملك»، سيدي سالم محمد العبد، على خلاصات لجنة التحقيق في حرائق محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط، نافياً موافقة لجنة الصفقات على تغيير الكابل قبل مغادرته منصبه في 24 يونيو 2025، ومطالباً بتحديد المسؤولين عن تسلّمه والتحقق من مطابقته للمواصفات المتعاقد عليها.

وقال سيدي سالم، في بيان توضيحي مؤرخ في 10 أكتوبر 2026 بنواذيبو، إنه لا يتنصل من أي مسؤولية تثبت عليه، لكنه يرى أن الخلاصات المتعلقة بفترة تسييره تتضمن تناقضات تستدعي توضيح ظروف إعداد المشروع وإبرام صفقته ومتابعة تنفيذها.

وأوضح أن تغيير مصنع الكابل كان موضع رسالة وجهها إلى الشركة المتعاقدة في 14 أبريل 2025، تضمنت شروطاً تتعلق بالمواصفات الأصلية والاختبارات النمطية المسبقة.

وأضاف ولد سالم، أن التغيير كان يتطلب ملحقاً تعاقدياً توافق عليه لجنة الصفقات ويوقعه المدير العام لصوملك ووزير الطاقة، مؤكداً أن اللجنة لم توافق عليه قبل مغادرته منصبه.

وبحسب البيان، فإن المآخذ الخمسة المنسوبة إليه تتعلق بعدم إنجاز الدراسات الفنية المسبقة، وضعف الرقابة قبل الاستعانة بمهندس استشاري، وقرارات منح اعتبرتها اللجنة غير مبررة، وعدم الاعتراض على تغيير مصنع الكابل بشروط كافية، والترخيص لبعثة اختبارات في المصنع قبل استيفاء شرط الاختبارات النمطية.

وفي ما يتعلق بإعداد المشروع، قال سيدي سالم إنه وجد، عند تعيينه في 14 أغسطس 2024، خطة استعجالية لمائة يوم أعدتها وزارة الطاقة بمشاركة الإدارات المعنية في صوملك، استناداً إلى دراسات سابقة أنجزها مكتب «ARTELIA».

ولفت إلى أن الوزارة انتقلت إلى إعداد ملف طلب العروض بالاعتماد على تلك الدراسات، وأنه طلب مبكراً اكتتاب مهندس لمراقبة الأشغال ومتابعتها، لكن الخطوة تأخرت عدة أشهر بسبب صعوبات زيادة تمويل الخطة.

ودافع المدير السابق عن إجراءات إسناد الصفقة إلى شركة «CTM Bat»، مؤكدا أنها احترمت مدونة الصفقات العمومية، وأن تقرير التحقيق لم يسجل ملاحظات على مسار إبرامها.

وحدد مراحلها بإصدار ملف طلب العروض في 11 أكتوبر 2024، وفتح العروض في السادس من ديسمبر، والمنح النهائي في 27 يناير 2025، وإبلاغ الشركة بالصفقة في 18 فبراير من العام نفسه.

وبشأن بعثة الاختبارات في المصنع، أوضح ولد سالم أن تسيير البعثات يدخل ضمن مهام المدير العام المساعد، معترضا على عدم تحديد أسماء أعضاء البعثة وأهدافها وتاريخها ومكانها في المأخذ المنسوب إليه.

ونقل البيان عن رئيس لجنة التحقيق قوله إن الكابل المركب والمختبر والمشغل يختلف عن الكابل المتعاقد عليه من حيث مصدر التصنيع والمقطع. وطالب سيدي سالم بتحديد من تسلّم الكابل في المصنع وفي موقع المشروع، والمعايير المعتمدة للتحقق من مطابقته، داعياً إلى فحص احتمال وجود تضارب مصالح في سلسلة إسناد الصفقة وتنفيذها.