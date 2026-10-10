غادر عشرة وزراء الحكومة الموريتانية الجديدة التي أعلن عن تشكيلتها اليوم السبت، بعد إعادة تعيين المختار ولد اجاي وزيرا أول، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وشملت التغييرات وزارات الدفاع والداخلية والطاقة والشؤون الإسلامية والثقافة والشؤون الاقتصادية والمالية والتنمية الحيوانية، إضافة إلى الأمانة العامة للحكومة.

وغادر حننه ولد سيدي وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، بعد سبع سنوات في المنصب، وخلفه با عثمان.

كما غادر محمد أحمد ولد محمد الأمين وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، التي عين على رأسها في مارس 2022، بعدما كان يشغل قبلها منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية، وخلفه المختار ولد أحمد بوسيف.

وفي وزارة الطاقة والنفط، خلف محمد عبد الفتاح الوزير السابق محمد خالد، الذي عين في المنصب عام 2024، وورد اسمه في التحقيق المتعلق بحريقي الكهرباء.

وغادر الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، بعدما سبق له تولي حقيبة الصيد، وخلفه سيد الحاج ولد الداه.

كما غادر الحسين ولد مدو وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، التي عين على رأسها عام 2024، وكان يتولى أيضا منصب الناطق باسم الحكومة، وخلفه محمد ببانا.

وشملت المغادرات كذلك مختار الحسينو لام، الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، الذي خلفه مختار عبد الله، وعبد الله سليمان ولد الشيخ سيديا، الذي غادر وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بعدما دخل الحكومة في تعديل وزاري أُجري العام الماضي، وخلفه محمدو ولد امحيميد.

وغادر سيد أحمد ولد محمد وزارة التنمية الحيوانية، وخلفه أحمديت ولد الشين، كما غادر انكيمور كوديرو هارونا وزارة المالية، التي أسندت إلى كوديورو موسى انكنور.

وعلى مستوى رئاسة الجمهورية، غادر مولاي ولد محمد لغظف منصب الوزير الأمين العام للرئاسة، وخلفته عيساتا با يحي، التي كانت تشغل منصب وزيرة مستشارة برئاسة الجمهورية.