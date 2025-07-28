أعلنت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة- عن إطلاق محطة الإنزال -وارسيب- في نواذيبو لربط موريتانيا بمصدر ثان للإنترنت الدولي من خلال الكابل البحري ألالينك

ويمول المحطة البنك الأوروبي للاستثمار، بغلاف مالي يتجاوز ثلاثة وأربعين فاصل خمسة مليون يورو، سيتم تخصيص سبعة عشر فاصل تسعة مليون منه- لأعمال الصيانة على مدى خمس وعشرين سنة..

وتمتد المحطة على طول ستمائة وتسعة وستين كيلومترا بحريا وتتيح سرعة ابتدائية تبلغ مائتي جيجابايت في الثانية، قابلة للتوسع حتى خمسمائة جيجابايت في الثانية وسعة إجمالية تصل إلى اثني عشرة تيرابايت..