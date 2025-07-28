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الإثنين, 28 يوليو
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

موريتانيا تتصل بمصدر ثانٍ للإنترنت عبر محطة إنزال بحرية في نواذيبو

أحمد بديبواسطة
أعلنت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة- عن إطلاق محطة الإنزال -وارسيب- في نواذيبو لربط موريتانيا بمصدر ثان للإنترنت الدولي من خلال الكابل البحري ألالينك
ويمول المحطة البنك الأوروبي للاستثمار، بغلاف مالي يتجاوز ثلاثة وأربعين فاصل خمسة مليون يورو، سيتم تخصيص سبعة عشر فاصل تسعة مليون منه- لأعمال الصيانة على مدى خمس وعشرين سنة..
وتمتد المحطة على طول ستمائة وتسعة وستين كيلومترا بحريا وتتيح سرعة ابتدائية تبلغ مائتي جيجابايت في الثانية، قابلة للتوسع حتى خمسمائة جيجابايت في الثانية وسعة إجمالية تصل إلى اثني عشرة تيرابايت..
وستمكن هذه البنية التحتية المتقدمة حسب الوزارة من تعزيز مرونة وأداء الشبكة الوطنية، وتكرس شراكة قوية ومستدامة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي طيلة السنوات القادمة.
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موري نت
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